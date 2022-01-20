Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник из ОП поведал, что суд решил вынести решение о личном обязательстве для Порошенко. Однако это случилось после того, как были инициированы консультации с представителями Офиса Президента. Мы получили информацию, что Госсекретарь Соединенных Штатов в личном порядке попросил Зеленского не нагнетать ситуацию внутри страны, при этом отпустив Порошенко», — сообщил источник.

Пока неизвестно насчет дополнительной информации, которую предоставил Блинкен Зеленскому в порядке распоряжений. Тем не менее, в самом деле, Порошенко никто не садил за решетку, и пока никто не применял по отношению к нему тех мер, которые были актуальны для одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчука.

Что примечательно, до этого Кива проклял Зеленского и Порошенко: нардеп сообщил, что недавно произошло в Киеве.