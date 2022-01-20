Об этом пишет издание «Украинская Правда», сославшись на источники в Офисе президента, передает «НБН».

На этой неделе Алексей Арестович сообщил о своем увольнении из ОП. В президентском Офисе он, как известно, занимал должность внештатного советника главы ОП. Кроме того, Арестович являлся спикером украинской делегации в ТКГ – с этой должности он тоже ушел.

Как сообщает источник в ОП, на Банковой об увольнении Арестовича узнали со СМИ. До сих пор он не подписал соответствующих документов об увольнении. Кроме того, собеседник издания заявил, что в истории с увольнением Арестовича из ОП пока не поставлена финальная точка.

Он якобы должен встретиться с главой ОП Андреем Ермаком.

«Пока рано ставить финальную точку», — сказал источник.

Примечательно, что сегодня, 20 января Арестович попал в базу «Миротворец». Информация о нем доступна на официальном сайте ресурса. Его назвали «профессиональным провокатором». По мнению ресурса, Арестович участвовал в «подрыве обороноспособности Украины».

Стоить отметить, что Арестович уволился по собственному желанию. Произошло это после того, как в одном из интервью он раскритиковал нынешнюю власть. Для многих увольнение Арестовича стало неожиданностью, как и критика власти из его уст. До этого он активно защищал действия команды президента Зеленского и критиковал оппозицию.