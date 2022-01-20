В материале Associated Press сказано, что Вашингтон рассматривает разные варианты помощи Украинскому государству, если Россия осуществит нападение, при этом американское руководство не отправит своих военных на помощь ВСУ.

По данным издания, нет никаких соглашений Вашингтона с официальным Киевом, которые обязали бы главу США Джо Байдена направить свои военные подразделения в Украину при нападении армии РФ, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что война со страной-агрессором стала бы большой авантюрой, учитывая то, что страны могут обмениваться ядерными ударами, кроме того, участие США в вооруженном конфликте с РФ означает для них потерю жизней, сил и ресурсов. Сейчас администрация американского лидера сосредоточена на Китае, как на главное угрозе безопасности.

В то же время если правительство США будет делать слишком мало в ситуации с Россией, это может говорить о молчаливом согласии с планами Москвы по странам Восточной Европы, таким, как Литва, Латвия и Эстония. В то же время эти государства входят в Североатлантический Альянс, поэтому, в случае нападения, они имеют гарантии помощи от организации и Америки.

Если Россия развяжет большую войну на украинской территории, официальный Киев может рассчитывать, что Вашингтон предоставит военную помощь в виде противовоздушной обороны, противотанковых и противокорабельных систем, систем радиоэлектронной борьбы и киберзащиты, а также боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии.

Отметим, что ранее представители ЕС и Альянса предупреждали Киев о том, что в случае нападения России они не отправят свои войска в Украину. В то же время Госдеп США разрешил странам-союзникам НАТО осуществить поставки американского вооружения для ВСУ.