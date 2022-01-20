В ходе пресс-конференции представителей Латвии и Польши в среду, 19 января, обсуждался вопрос напряжения между Российской Федерацией и западными странами. Кариньш выразил убеждение в том, что реальной угрозой для путинской РФ является распространение в стране идей демократии из Украинского государства.

По мнению премьера Латвии, именно этот фактор является ключевым при осуществлении агрессивной политики Кремля в отношении соседней страны, информирует «НБН» со ссылкой на PAP.

Политик отметил, что идеи демократии привлекательны для россиян, поскольку они предусматривают управление страной и направление для ее развития согласно воле народа. Он напомнил, что граждане РФ много лет существовали в системе СССР, когда у них не было возможности выбирать будущее своей страны.

Кариньш объяснил, что жители Украины выбрали путь демократии и двигаются по нему, несмотря на давление извне. Решения, которые принимает официальный Киев, воспринимаются Москвой как угроза, именно по этой причине Кремль пытается дестабилизировать Украинское государство.

По словам политика, РФ атакует и европейские страны, используя поставки своих энергоресурсов как рычаг влияния. Кариньш добавил, что государства Европы должны поднять вопрос независимости от российского газа и шантажа Москвы, связанного с газовой магистралью РФ «Северный поток-2».

Отметим, что главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что ультиматум по «гарантиям безопасности» Западу рассчитан на внутреннюю аудиторию России. По его мнению, таким образом Путин пытается решить проблему снижения доверия граждан к нему и падения его рейтинга после аннексии Крыма.