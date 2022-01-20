Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Михаила Погребинского в телеграм-канале, пятый украинский президент пока что не отказался от собственных амбиций в сфере политики. Эксперт подчеркнул, что если бы произошло так, что украинский политик остался на территории Европы, то это могло бы означать только одно – лишение всех шансов на возвращение в политический мир.

Но это далеко не все. Согласно мнению Михаила Погребинского, вторым важнейшим фактором того, что Порошенко вернулся в Украину, является забота политика о своих активах, которые есть в Украине.

Цитата из заявления Михаила Погребинского:

«Ведь у Порошенко есть не только то имущество, которое сейчас арестовано. Но, несмотря на это, я не считаю его храбрым человеком. Вероятно, ему дали обещание деятели из Европы или Соединенных Штатов Америки, что нет никакой опасности прямого ареста, а значит, он может спокойно возвращаться в Украину».

Также Погребинский высказал мнение, что в дальнейшем судьба Петра Порошенко зависит от того, на какие действия пойдет действующий гарант Конституции Украины. Но он, как считает политолог, не собирается отправлять лидера «Евросолидарности» в тюрьму.

Напоследок Михаил Погребинский добавил:

«В случае если бы Зеленский имел цель посадить Порошенко, то он, как минимум, предъявил бы ему обвинения совершенно по другим статьям, и там было бы много доказательств. А то, что ему вменяется сейчас, это вовсе не серьезно, там никакого состава преступления нет».

Насколько известно, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства.