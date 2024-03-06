В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «Европейская правда», в социальной сети Х Илон Маск, комментируя свою встречу с Дональдом Трампом, который, по всей вероятности может быть одним из кандидатов на президентское кресло во время следующих выборов в США, заявил, что ни одному из кандидатов на выборах президента Соединенных Штатов Америки денег на предвыборную кампанию он не даст.

Итак, комментируя свою встречу с экс-президентом США, Маск заявил:

Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки.

В свою очередь авторитетное издание Bloomberg сообщило, что такого рода комментарии Маска не исключают, что он может делать пожертвования в пользу политических комитетов, которые собирают деньги на политические кампании, или же на иные политические цели.

Напомним, ранее Джо Байден высказался, что ждет Штаты в случае второго президентского срока Трампа.