Об этом он сказал в эфире Politeka-Online, передает «НБН».

Политолог и историк Валерий Соловей считает, что угроза нового российского вторжения лишь нарастает. Он заявил, что не стоит верить российским чиновникам, которые заявляют, что Россия не планирует военную эскалацию против Украины.

«Их слова не стоят даже той бумаги, на которой они были бы написаны. И об этом в Кремле все прекрасно знают», — сказал российский историк.

Соловей отметил, что Кремль продолжает наращивать свое военное присутствие возле украинской границы.

«Россия продолжает наращивать свои войска. Она ждет определенных сезонных изменений и ждет более удобной для себя ситуации. Естественно, Кремль предпочел бы обойтись без войны, если бы получил, что надо путем военного шантажа», — сказал Соловей.

По словам политолога, президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на реализацию Минских соглашений в интерпретации Кремля.

«Ему надо, чтобы Зеленский подписал Минские соглашения в Московской интерпретации. Он готов это сделать? В Кремле сомневаются – они знают, что Зеленский может дать такое обещание, но никогда их не подпишет. И для того, чтобы вынудить Зеленского их подписать — надо использовать силовое давление. Не только, как угрозу, но и как действие», — заявил Соловей.

Политолог добавил, что ситуация возле украинской границы серьезно отличается от того, что было весной прошлого года.

«Ситуация отличается от той, что была 2 или 3 месяца назад или даже весной прошлого года… Сейчас мобилизация и готовность российских вооруженных сил близки к 100%. Такого еще не было и таких планов еще не было. Все на самом деле серьезно», — добавил Соловей.

Ранее Соловей рассказал, какой вывод сделал Путин на фоне протестов в Казахстане.