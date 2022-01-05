Об этом Валерий Соловей рассказал в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы», передает «НБН».

Валерий Соловей, который неоднократно заявлял о том, что в 2022 году в России произойдет транзит власти, рассказал, какой вывод сделал Путин на фоне массовых протестов в Казахстане.

По словам Соловья, «все идеи транзита власти» сейчас потеряны.

«Один вывод он уже сделал точно – все идеи транзита, весь план транзита сейчас потеряны. Уже отданы указания об ужесточении административно-полицейского контроля на подавления любых малейших попыток выступлений, гражданских протестов и тому подобное. Это уже принятое решение, на сегодняшний момент», — заявил Соловей.

Кроме того, политолог сказал, что Россия пока никак не будет влиять на происходящее в Казахстане. По словам Соловья, пока Россия собирается наблюдать за происходящим в Казахстане, так как «не знает, куда эта динамика ведет».

Однако, по словам политолога, Россия предложила эвакуировать из охваченного протестами Казахстана первого президента страны Нурсултана Назарбаева и весь политический истеблишмент Казахстана.

Как известно, в Казахстане не смог приземлиться российский правительственный борт из-за того, что протестующие захватили аэропорт Алматы. По некоторым данным, этот борт должен был забрать членов семьи Назарбаева или его самого.

К слову, на фоне протестов в Казахстане отключили Интернет.