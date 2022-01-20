Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Дональда Туска в социальной сети «Твиттер», руководитель Европейской народной партии Туск вступился за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.В своем посте политик отметил:

«На протяжении всего времени я активно слежу за борьбой экс-президента украинского государства Петра Порошенко за свободное справедливое правосудие, а также уважение к верховенству права на территории Украины. Петр Алексеевич активно защищает Украину от агрессии Российской Федерации. Я обращаюсь с призывом к действующим властям Украины, чтобы они объединились. Это нужно для противостояния действующему агрессору».

Буквально вчера, девятнадцатого января, Печерский районный суд Киева принял решение относительно избранию меры пресечения для пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, отпустив его из зала заседаний под личное обязательство.