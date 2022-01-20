Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Российский политолог, публицист Андрей Пионтковский, который сейчас живет в Вашингтоне, сказал, что в администрации главы Белого дома есть люди, которые являются агентами РФ. В работе на Кремль он обвинил двух американских чиновников.

Один из них, по словам политолога, это Джейк Салливан, который занимает должность советника Байдена по вопросам национальной безопасности. И второй человек, которого Пионтковский обвинил в работе на Путина – это Джон Керри. Он занимает должность представителя президента по вопросам климата.

А вот госсекретаря США Энтони Блинкена, который вчера, 19 января побывал в Украине, Пионтковский назвал «большим другом» Украины.

К слову, ранее Пионтковский рассказал, принял ли Путин решение о полномасштабном вторжении в Украину.