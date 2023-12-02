Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала «Эспрессо» Пионтковский высказал мнение, что среди множества силовых структур России уже существует понимает того, что Российская Федерация поиграла войну, начатую против Украинского государства.

Согласно его словам, среди силовиков назревает недовольство начавшейся Путиным войной.

Дословно из заявления политолога:

В очередной раз хотел бы отметить, что мы недооцениваем смысл мятежа, который устроил Пригожин. Ведь главарь ЧВК «Вагнер» выступал вовсе не против Шойгу или Герасимова. Последние выступления Пригожина были совершенно антивоенными: «Не мы придумали эту глупую войну». А в свой последний день он и вовсе говорил о том, что двадцать четвертого февраля никакой угрозы для Донбасса от НАТО не было. Но ведь дело не в Пригожине. Ведь всем нам видно, что его поддерживали очень авторитетные военные, и никто из них – ни ФСБ, ни контрразведка, ни ГРУ Минобороны не выполнили утром 26-го приказ Путина об уничтожении Пригожина .И эти люди, не в том дело, что они против войны или убийств, они о более серьезных вещах думают. В том числе, как остаться у власти.

Вторым фактором, по мнению политолога, это позиция КНР, которая прямо не поддерживает так называемую «Специальную военную операцию», и ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке.

Напоследок Пионтковский пояснил следующее:

Как мне кажется, там США и Израиль готовятся вместе атаковать «Хезболлу» и Иран. Ведь не зря там бродят две авианосные группы Штатов. И вот если выбить еще одного союзника Путина – Иран, то это обрушит позиции российского диктатора внутри.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что уровень одобрения деятельности Путина россиянами вырос до максимума.