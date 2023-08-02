Пионтковский рассказал, что ранее Вашингтон рассматривал возможность сохранения нынешней власти РФ, чтобы не провоцировать государства-террориста на использование ядерного оружия. Однако, после того, как позиции Путина изменились, Штаты пересмотрели свою политику.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российский оппозиционный портал «Каспаров.Ru».

Окружение диктатора вполне устроит «почетная ничья», однако глава Кремля намерен затягивать войну против Украины, которая продлит ему жизнь и сохранит власть на некоторое время.

По этой причине элиты РФ связались с экс-советником американского президента Томом Грэмом, призвав его передать руководству США, что они готовы устранить обезумевшего лидера россиян.

Ранее Пионтковский объяснил, почему американских политиков пугает сокрушительная победа Украины в войне с Россией.