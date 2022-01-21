Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на брифинг Госсекретаря США.

21 января в Женеве состоялись переговоры между Госсекретарем США Энтони Блинкиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

После переговоров во время брифинга Блинкен отметил ухудшение отношения к России в мире. Он подчеркнул, что до аннексии Крыма и оккупации Донбасса рейтинг хорошего отношения к России в Украине был на уровне 70%, а сейчас этот показатель на уровне 30-25%.

Главный американский дипломат считает, что РФ сама своими агрессивными действиями толкает Украину в НАТО. По его словам, после захвата Россией части украинских территорий в Украине существенно увеличилось количество людей, которые поддерживают вступление Украины в НАТО. Он отметил, что до начала российской агрессии против Украины вступление Украины в НАТО поддерживало 25-30% населения Украины, а сейчас эта цифра становит 60%.

Также он подчеркнул, что именно агрессивные действия России заставляют НАТО расширяться и укреплять свой восточный фланг.

Кроме того, на переговорах со своим российским коллегой Лавровым Блинкен спросил у него, чего хочет президент РФ Владимир Путин. При этом во время пресс-конференции, американский чиновник сказал, что этот вопрос надо адресовать Путину, ведь только он может на него ответить.

«Только он сам знает ответ на этот вопрос», — сказал Госсекретарь США.

Ранее Блинкен сделал ряд важных заявлений во время своего визита в Украину.