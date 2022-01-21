Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службу ОПУ, президент нашей страны высказал мнение, что Вашингтон мог бы оказать Киеву помощь найти формат переговоров с Российской Федерацией, чтобы можно было установить мир на Востоке Украины.

Цитата из заявления Зеленского:

«Давайте будем вести с Москвой диалог. Я обращаюсь с просьбой к Белому дому, чтобы нам помогли найти необходимый формат. Украина однозначно поддерживает диалог. Киев точно против войны».

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что множество украинцев сейчас сожалению, что в настоящее время происходит такая ситуация между Украиной и Россией, добавив, что он вовсе не боится того, что могут быть трудности, и что готов вести борьбу за мир.

Не так давно Владимир Александрович Зеленский записал публичное видеообращение к украинцам, в котором высказался относительно ажиотажа вокруг информации о возможном военном вторжении.