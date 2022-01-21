Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

Во время пресс-конференции спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что якобы Турция готова позвать на встречу президентом Украины и России представитель псевдореспублик оккупированных территорий Донбасса.

Спикер Кремля назвал это «важным моментом» и сказал, что российская сторона обратила на это внимание. Он добавил, что Кремль интересует, как к этому относится официальный Киев.

Стоить отметить, что на днях турецкий лидер Реджеп Эрдоган сказал, что его страна готова организовать переговоры между президентами Украины и РФ. До этого он неоднократно говорил, что готов быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Как известно, Россия отказывается признавать себя стороной конфликта в войне на Донбассе. В Кремле 8-й год отрицают присутствие своих солдат на территории оккупированного украинского Донбасса. Войну на Донбассе в Кремле называют «внутриукраинским» конфликтом и продолжают склонять Украину к прямым переговорам с полностью подконтрольными Кремлю самопровозглашенными «республиками» Донбасса.

Ранее Песков прокомментировал предложение Турции провести переговоры Путина и Зеленского в Анкаре.