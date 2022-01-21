В привычной манере пресс-секретарь Владимира Путина не ответил прямо, возможен ли саммит президентов Российской Федерации и Украины в Турции.

Песков сообщил, что сейчас не идет подготовка к переговорам российского президента и украинского лидера в Турции, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В очередной раз спикер главы Кремля заговорил о том, что Украинское государство якобы «накачивают» вооружением и официальный Киев ничего не предпринимает для урегулирования ситуации в ОРДЛО, в частности якобы не выполняет условия «Минска» по Донбассу.

Напомним, что глава Турции Реджеп Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести двусторонний саммит на территории его страны. Турецкий президент заявил, что его государство не хочет военного конфликта, поэтому президенты двух стран могут организовать встречу в Анкаре. Также Песков отреагировал и на предложение по саммиту с участием Путина, Байдена и Зеленского. Представитель Кремля заявил, что Вашингтону не нужно обсуждать отношения Украины и России.