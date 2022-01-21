По словам эксперта, Москва использует в борьбе с Украинским государством широкий спектр инструментов – информационное поле, киберпространство, малые и большие эскалации.

Милованов отмечает, что российские власти активизируются в момент, когда они видят, что на территории соседней страны дела идут в гору и жизнь становится лучше. В частности, он напомнил о том, что на сегодня в Украине минимальная зарплата стала выше, чем в Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Эксперт объяснил, что наша страна опасна для России. Украина для Кремля представляет опасность как демократия и успешное государство, поскольку страна-оккупант, оказывающая влияние на весь мир, не может привести в порядок свои дела.

Такого же мнения о РФ придерживается премьер Латвии. По его словам, Кремль постоянно ведет агрессивную политику по отношению к Украинскому государству, поскольку соседняя страна угрожает существованию путинской России из-за распространения идей демократии.