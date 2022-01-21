Об этой информации Балабан сообщил в интервью росСМИ, передает «НБН».

В самом начале политолог начал издали. Он обратил внимание, как сейчас разные политики Украины предпочитают сниматься в кафе или со своими животными. Он уверен, что, таким образом, власти набивают себе рейтинги.

«То есть, люди смотрят, да. Но, если посмотреть на его прошлое, то, как оказывается, этот человек мог быть рэкетом или вообще бандитом каким-то. Такова репутационная политика и короткая память. Увы, Зеленский не смог преодолеть барьер – реальное окно возможностей. Если так продолжится, то уже скоро приглашать на работу будут не по критерию специальных навыков и профессионализма, а по количеству подписчиков в YouTube, а также ТикТоке», — сказал Балабан.

Закончил политический эксперт с иронией. Он посоветовал Офису Президента уже сегодня присмотреться к бьюти-блогерам, у которых якобы есть кадровый потенциал для управления государством.

Тем временем, политолог Коновалов сказал, поднимется ли скоро Майдан в Украине: представлен точный прогноз.