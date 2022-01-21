Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, украинский политолог Андрей Золотарев считает, что Порошенко в будущем может воспользоваться ситуативным недовольством Запада относительно президента Владимира Зеленского.

Кроме того, он высказал мнение, что Вашингтон абсолютно безуспешно пытается склонить Зеленского к тому, чтобы Украине беспрепятственно выполняла соглашения, достигнутые сторонами в рамках Минского процесса.

Директор центра аналитики «Третий сектор» добавил, что Владимира Александровича Зеленского начнут «шатать» с точки зрения экономических вопросов. И, по всей вероятности, Петр Алексеевич сейчас делает ставку на досрочные выборы. При этом, по словам эксперта, Порошенко не смог получить одобрение от Запада на проведение нового Майдана, хотя он был к нему в полной мере готов.

Цитата из заявления Андрея Золотарева:

«Петр Алексеевич прекрасно понимает, что в Киеве любой Майдан, который предварительно не будет согласован с американским посольством, будет считаться контрафактным. И, по всей видимости, он не получил такое добро. Но что интересно, британский посол Мелинда Симмоне также недвусмысленно высказалась о перспективах уголовного дела против Порошенко».

screenshot — ukraina.ru

Как известно, бывшего президента Украины действующие власти обвиняют в госудрственной измене. В Печерском райсуде Киева на днях была избрана мера пресечения для лидера от «Евросолидарноости» в виде личного обязательства.