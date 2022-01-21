Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

Обсуждались вопросы возможной эскалации со стороны России и ее вторжения в Украину, а также судьба «Северного потока-2».

Об этом стало известно из публикации в издании The Wall Street Journal, которое ссылалось на источники.

В частности, в Германии Бернс проинформировал Шольца и сотрудников немецких спецслужб о возможных сценариях развития ситуации вокруг Украины.

Также директор ЦРУ озвучил позицию США о том, что в случае вторжения России в Украину, «Северный поток-2» необходимо заблокировать.

Как отметили в издании, Бернс был отправлен в ФРГ после того, как канцлер Германии воздержался от заявления о заморозке российского газопровода в случае эскалации ситуации в Украине со стороны РФ.

Перед визитом в Германию, глава ЦРУ побывал в Киеве, где встретился с Зеленским и обсудил с ним вероятные риски новой агрессии России.

Ранее мы сообщали о том, что Байден объяснил, как США будет реагировать на гибридные атаки РФ против Украины.