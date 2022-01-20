Об этой информации сообщила деловая газета «Взгляд», передает «НБН».

В самом начале Бортник отметил, что Зеленский прекрасно знает о том, будто бы Соединенные Штаты с Россией хотят, дабы Украина пошла на уступки. В первую очередь, по заверению политолога, это касается Минских договоренностей.

«Вряд ли кто-то из команды Зеленского в официальном порядке начнет говорить о подобных мыслях. Кроме того, Россия и США могут прийти к тому, чтобы проводить разрядку кризисной ситуации в двусторонних отношениях с помощью Украины. Власти не хотят верить в такую реальность, что конфликт с Кремлем возможен. Однако они говорят, что Москва с Вашингтоном должны предложить Украине что-то из весомого порядка», — заключил Бортник.

На этом фоне еще РФ предложила НАТО новое решение по Украине: Рябков объяснил, в чем необычная задумка.