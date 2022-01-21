В интервью журналистам крупнейшей газеты столицы США Зеленский рассказал, что масштабная атака на правительственные сайты в Украине происходила из соседнего государства.

По его словам, нападение на нашу страну в киберпространстве – часть гибридной войны Российской Федерации, сообщает «НБН» со ссылкой на The Washington Post.

Зеленский, ссылаясь на специалистов, подчеркнул, что атака на украинские сайты с большой вероятностью происходила из РФ. Он предупредил, что такое проявление агрессии со стороны россиян было не в последний раз.

Отметим, что на ситуацию с кибератакой на украинские сайты отреагировали и в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать свою вину в произошедшем, пока не найдутся доказательства ее причастности к ситуации. Также он в привычной манере обвинил Украину в том, что якобы за все плохое в стране она винит соседнее государство.