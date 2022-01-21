Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на свой источник, передает «НБН».

«Наш источник сообщил, что киевский градоначальник Виталий Кличко в начале решил выждать паузу по кейсу Порошенко. В данный же момент решил сделать резкий разворот в сторону оппозиционера, поскольку в ситуативном порядке дороже продал собственную поддержку именно нынешнему лидеру партии «Европейская Солидарность». На Банковой же пожадничали с тем, чтобы выполнить требования Кличко, «купив» его расположение», — сказал источник.

Что примечательно, иного рода источник решил дополнить вышепредставнную информацию. По его словам, Кличко понял, что Владимир Зеленский начал демонстрировать тревожную тенденцию.

«Кличко осознал, что Зеленского начали «сливать». Он фактически теряет «вес». Потому мэр Киева решил избрать иного фаворита», — заключил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Ахметов плотно взялся за Порошенко: источник рассказал, как начал действовать олигарх.