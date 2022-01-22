Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Фейсбук» публицист сообщил, что Владимир Зеленский собственной «бессмысленной болтовней может разрушить государство еще до того, как начнется нападение России».

Цитата из сообщения Портникова:

«Никакой Путин даже не будет нужен. Ведь Владимир Александрович сделает все самостоятельно. При этом я не берусь успокаивать жителей Харькова. Я не имею мандата для этого. Пускай лучше это делает тот, кому местное население доверило управление городом. Однако я попытаюсь донести до харьковчан, что Зеленский мыслит в категориях минувшей войны, когда в Кремле выступали под лозунгом «защиты населения, которое говорит на русском языке». Но сейчас цели изменены. Ведь сейчас главной проблемой для российской власти является безопасность, интеграция Киева в НАТО, а также украинско-американское сотрудничество. И, естественно, оккупация Харькова точно не решит эту проблему».

Как следствие, о чем продолжил журналист, более реалистичным является заявление главы внешнеполитического ведомства США Блинкена о том, что «ставкой в существующем конфликте является само существование украинского государства».

В свою очередь эксперт Чаленко Игорь также высказал свое мнение относительно планок Кремля по Харькову.