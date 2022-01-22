В своем Telegram-канале «Белковский» он написал, что материал американских журналистов о том, что якобы Си Цзиньпин попросил главу Кремля не совершать нападение на украинскую территорию в период проведения Олимпиады в Пекине, «вбросом из глубин кремлевской души».

Эксперт объяснил, что российское руководство добивается того, чтобы весь мир поверил, что Кремль планирует полномасштабную войну с Украиной и он «отложил» нападение исключительно благодаря просьбе от властей Китая, информирует «НБН».

Белковский добавил, что после завершения Олимпиады убеждать Москву не нападать на Украинское государство придется уже главе США Джо Байдену.

Отметим, что авторы статьи в Bloomberg написали, что китайский президент не хочет, чтобы большая война России с Украиной «затмила» крупнейшие международные спортивные соревнования, на которые были потрачены миллиарды долларов.

Чтобы «великое событие» для КНР, «Олимпийские игры», не были омрачены из-за кризиса безопасности на Западе из-за вторжения РФ в Украину, Си Цзиньпин лично попросил Путина не атаковать соседнюю страну в феврале.