Нардеп от политической силы «Слуга народа» традиционно поздравил соотечественников с Днем Соборности Украины. Тищенко несколько раз редактировал текст из трех строчек.

В результате исправлений политик «потерял» часть Украины. В поздравлении Тищенко были упомянуты только западно-центральные украинские регионы. Кроме того, нардеп заострил внимание на том, что нашу страну нужно «сшивать».

Позже курьезная строчка исчезла из поздравления, по всей видимости Тищенко ее удалил, информирует «НБН» со ссылкой на его страницу в соцсети Facebook.

Ликвидация фразы с «ополовиниваем» Украины не обошла вниманием соцсети и СМИ.

Отметим, что «слуга народа» не впервые попадает в курьезные ситуации. Ранее Тищенко предлагал делать тест на идентификацию «настоящего украинца» с помощью сала. Кроме того, накануне новогодних праздниках в комментарии одному из телеканалов депутат рассказал, как «правильно» называется «котлета по-киевски».