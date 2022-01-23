Как информирует «НБН» со ссылкой на Welt am Sonntag, в интервью немецкому изданию Кулеба раскритиковал отказ Берлина поставлять нашей стране оружие.

Цитата из заявления Кулебы:

«Украина весьма разочарована тем что, как и прежде, Германия не разрешает поставлять на территорию украинского государства оборонительные вооружения. И Германия принимает такие решения, несмотря на ту ситуацию, которая сложилась вокруг Украины».

По словам Кулебы, он надеется на то, что власти ФРГ таки изменят собственную позицию по этому поводу.

Главный дипломат нашей страны также добавил:

«То, что Германия отказалась помогать Украине в этом вопросе, также разочаровывает общественность Украины. К большому сожалению, граждане нашей страны будут помнить об этом на протяжении десятилетий, и лично мне очень грустно от всего этого. Ведь хочется, чтобы наше партнерство процветало, чтобы люди испытывали теплые и дружественные чувства один к одному».

Насколько известно, по собственному желанию из занимаемого поста главы ВМС Германии уволился Кай-Ахим Шенбах. Это произошло после того, как он разразился громкими высказываниями в адрес Украины.