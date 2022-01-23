Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», глава Министерства иностранных дел высказал мнение относительно того, когда Путин таки сможет прекратить собственную агрессию в отношении украинского государства.

Согласно мнению украинского высокопоставленного чиновника, это произойдет после того, как Запад пошлет сигнал Российской Федерации.

Глава украинской дипломатии заявил:

«Агрессия со стороны Российской Федерации завершится после того, как России со стороны Запада будет послан четкий сигнал: «Украина является одной из нас, и она никогда уже не вернется к вам». Нужно это сделать так, как в свое время было сделано с центральной Европой и балтийскими странами».

Если посмотреть на ситуацию на фронте, то известно, что только за последние сутки, 22 января, члены НВФ четыре раза открывали огонь по нашим позициям. Аналогичное количество обстрелов было зафиксировано и по состоянию на 7 часов утра, 24 января. Так что можно сделать вывод что, к сожалению, российская агрессия на Востоке Украины продолжается.