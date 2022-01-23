Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинской правды», представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на слова Зедера.

«На фоне последних событий в отношениях между Украиной и Германией, а также текущей ситуации по безопасности на территории Украины, весьма разочаровывают высказывания руководителя правительства Баварии Маркуса Зедера. Ведь сказанные им слова наносят ущерб двусторонним отношениям, а также сводят к нулю усилия международного сообщества по предотвращению новых волн российской агрессии в отношении Киева, а также агрессивных действий против иных европейских государств».

В ведомстве также напомнили, что Российская Федерация стремится именно к тому, чтобы разрушить единство стран, которые сдерживают российскую агрессию.

Николенко отметил:

«Если подыгрывать России в этом, это будет означать, подрывать украинскую и немецкую безопасность, а также Европы в целом».

Насколько известно, глава ВМС Германии лишился своей должности после громких высказываний о России и Украине.