Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Такое заявление сделал бывший замкомандующего силами спецопераций генерал Сергей Кривонос.

Он считает, что для этого российской армией могут быть использованы аэродромы, находящиеся в Киеве и в окрестностях столицы, которые также будут взяты под контроль, чтобы использоваться для доставки личного состава и средств вооружения.

По словам Кривоноса, ВВС России могут миновать системы противовоздушной обороны Украины и в дальнейшем реализовать стратегию по захвату всей территории страны и ее присоединения к Российской Федерации.

«Для этого могут использоваться до семи аэродромов в радиусе не более 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и в Жулянах) Вся операция может быть осуществлена очень быстро», — подчеркнул генерал.

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