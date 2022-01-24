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По мнению журналиста Дениса Казанского, удивляться этому не приходится, потому как Россия при аннексии Крыма и оккупации Донбасса также использовала в качестве своих марионеток либо маргинальных политиков с практически нулевым уровнем поддержки типа Аксенова, либо вообще конкретный хлам в виде бандитов, мошенников из МММ и людей с психическими отклонениями

«Кто их знал до 2014 года? Пивной ларек вызывал у дончан больше уважения, чем некий Пургин или Пушилин», — оометил Казанский.

Поэтому, по его словам, и не удивительно, появление и фамилии Мураева. Все эти люди все равно выполняют только декоративные функции, а решения принимаются в Кремле.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленскому не оставят выбора, Блинкен в ходе визита в Киев поднимет вопрос о судьбе Порошенко.