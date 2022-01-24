Об этом Тарас Березовец пишет в своем Telegram-канале, передает «НБН».

Социологи КМИСа опубликовали свежие рейтинги украинских политиков. Лидером рейтинга по-прежнему остается глава государства Владимир Зеленский. При этом наблюдается рост рейтинга двух украинских политиков – экс-президента Петра Порошенко и экс-главы СБУ Игоря Смешко.

Политический эксперт, журналист Тарас Березовец считает, что это объясняется тем, что на фоне угрозы нового российского вторжения, украинцы хотят видеть у руля государства силовика или политика олицетворяющего силовой курс.

«Существенный рост рейтингов Порошенко и Смешко связан с ростом запроса на силовика или политика, олицетворяющего силовой курс или спецслужбы», — пишет Березовец.

Кроме того, результаты соцопроса показали, что заметно «просел» рейтинг экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, а также не наблюается рост рейтинга президента Зеленского.

«Снижение рейтингов Разумкова и Зеленского означает уменьшение числа тех, кто верит в мирное решение или ассоциируется с мирным курсом и договоренностями с Путиным», — считает Березовец.

Ранее один из опросов показал, готовы ли украинцы выходить на масштабные протесты.