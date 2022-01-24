Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «НБН».

«Украина усвоила главный урок с тех времен, которые можно назвать диктаторскими: смена власти после выборов является ключевым фактором для формирования демократических принципов. Фактически, речь идет о водоразделе, поскольку в Российской Федерации, увы, этого не смогло произойти», — сказал в начале Каспаров.

Затем он сообщил, что об этом говорилось часто в 90-ые годы. По словам политика, в РФ будет демократия только в том случае, когда действий лидер страны уйдет, проиграв предвыборную гонку.

«Однако мы имеем диктатуру. Сегодняшний диктатор находится у власти в стране по факту 30 лет. Он никуда не собирается уходить», — заключил Каспаров.

Тем временем, Зеленского начали «сливать» — источник раскрыл, какой еще политик присоединился к Порошенко.