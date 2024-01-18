Высказываясь в Давосе о российско-украинской войне, Ринкевичс отметил, что Европа часто находится на шаг, а то и два позади главы Кремля. Президент Латвии признался, что иногда лидеров Североатлантического Альянса приходится убеждать, что они будут видеть более неприятные вещи.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание LIGA.net.

По словам политика, Европа должна действовать на перед, ведь уже сейчас Путин находит, как ее атаковать. Глава государства считает, что президент-агрессор хочет восстановить не СССР, а Российскую империю конца 19 века. Он подчеркнул, что этот план военного преступника стал очевиднее после вторжения войск РФ в Украину.

Ринкевичс призвал европейские государства повышать потенциал своей оборонной промышленности, чтобы иметь больше оружия для себя и иметь возможность предоставлять его Киеву.

Ранее в МИД Латвии заявили, что угроза для Европы со стороны РФ будет сохраняться, даже если она потерпит поражение в войне против Украины и в Кремле сменится власть.