Об этом журналист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает «НБН».

Сегодня, 25 января подгруппы ТКГ по политическим и гуманитарным вопросам провели первое в этом году заседание. Деталями переговоров поделился журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он отметил, что сегодняшние переговоры прошли спокойно – со стороны российской делегации не было никаких провокаций и попыток сорвать переговорный процесс.

Гармаш предположил, что это может быть связано с предстоящими переговорами политических советников лидеров «нормандской четверки».

«Очевидно, Москва дала указание не обострять ситуацию. Наверняка, это связано с предстоящей встречей политических советников лидеров «нормандской четверки»», — сказал журналист.

Также Гармаш сказал, что он не видит каких-либо предпосылок того, что переговоры советников «нормандской четверки», которые должны состояться 26 января, будут конструктивными.

Ранее Гармаш ответил, пойдет ли Россия на полномасштабное вторжение в Украину.