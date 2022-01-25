Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Резидент», источник в ОПУ сообщил о начале информационной войны против главы Офиса президента Украины со стороны его заместителя Кирилла Тимошенко.

Цитата из сообщения ресурса:

«Источник в Офисе президента рассказал, что со стороны Кирилла Тимошенко была начата активная, новая информационная война в отношении Андрея Ермака. Целью всего этого является максимальная дискредитация главы ОПУ. В частности, в телеграм-каналы, а также средства массовой информации сливается информация о том, кто курирует финансовые направления наполнения черной кассы Офиса украинского лидера».

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Не так давно украинский военный эксперт Алексей Арестович разразился критиков в адрес властей Украины в лице Ермака и Зеленского. Вскоре стало известно, что после таких своих заявлений Арестович написал заявление на увольнений с поста советника главы ОПУ.