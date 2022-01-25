Об этом Ярош написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает «НБН».

Дмитрий Ярош заявил, что нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко, которого он назвал «подстилкой» президента РФ Владимира Путина, делает все, чтобы Россия атаковала Украину с территории Беларуси. Он обратился к гражданам соседней Беларуси с призывом перестать терпеть над собой издевательства режима Лукашенко.

«Сейчас РФ использует вас в качестве провокаторов в войне с Украиной. Вы, что пойдете умирать за интересы Путина?», — обратился он к белорусам.

Он заявил, что украинцы с уважением относятся к белорусам, но будут отвечать, если «удар по Украине будет нанесен с территории Беларуси».

Напоследок он призвал белорусов к свержению диктатора Александра Лукашенко.

«Иначе будет беда», — предупредил он.

В комментариях пользователи социальной сети поддержали мнение Яроша.

«Поддерживаю». «Живет Беларусь». «Так и будет не сомневаемся. Слава Украине»», — пишут комментаторы.

Ранее Ярош обращался к украинцам в символический день.