О том, что на территории практически оккупированной армией Путина Беларуси, местные вооруженные силы вынуждены обслуживать захватчиков из государства-террориста, оставленных в стране-сателлите РФ для защиты режима Александра Лукашенко, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

В соответствии с информацией местного населения, представители беларусских сил специальных операций направлены на обеспечение охраны воинских частей «второй армии мира», которая там находится незаконно. Кроме того, на белорусские подразделения возложено снабжение россиян, то есть логистика — белорусы из воинов превратились в курьеров.

Таким образом, так называемое «кремлевское братство», заставило местных стать «обслугой» для «старших братьев», прибывших для сохранения власти московскому ставленнику.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС информировали, для каких целей спецслужбы РФ вербуют украинцев, выехавших в Приднестровье.