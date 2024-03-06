О том, что по мнению главы «Всероссийского общества инвалидов», паралимпийского чемпиона и экс-члена совета спортсменов МПК Михаила Терентьева, обновленный регламент парижской «Паралимпиады» является изуверским, пишет «НБН», ссылаясь на материал российского пропагандистского агентства «РИА-Новости».

По словам Терентьева, подобное решение — унижение. Впрочем, он думает, что это не общая позиция членов МПК, а только изменения, предложенные узким кругом членов исполкома данной структуры. Российский паралимпийский чемпион полагает, что такие решения исполкома вовсе не всегда одобряются генеральной ассамблее МПК, и, якобы, указанный вердикт не был принят единогласно.

Терентьев акцентировал:

И пусть он останется на совести тех членов исполкома, кто предлагает такие изуверские способы унижения наших спортсменов.

Ранее мы писали о том, что британский чемпион Уордли признавался, от кого из действующих «супертяжей», включая Усика и Фьюри, ему доставалось сильнее всего.