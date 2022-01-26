Об этом сообщило агентство DPA, передает «НБН».

Власти Германии решились на военную помощь для Украины на фоне новых угроз для нашего государства со стороны России. Однако это будет нелетальная военная помощь для Украины. Анонсировала помощь для украинских военнослужащих, которые отражают российскую агрессию на Донбассе, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Она сообщила, что власти Германии решили передать ВСУ 5 тыс. военных защитных касок.

Стоить отметить, что в отличие от других западных партнеров Украины – США, Великобритании, Германия выступает против того, чтобы передавать нашей стране оружие и боеприпасы. Позиция официального Берлина не изменилась на фоне высокого риска полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тем временем, Великобритания поставила Украине новейшее противотанковое оружие, а США доставили в Украину несколько партий боеприпасов и оружия.

К слову, ранее авторитетное издание Bloomberg писало, что руководство США сомневается, что власти Германии могут пойти на жесткие и болезненные санкции против РФ, в случае если страна-агрессор пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.