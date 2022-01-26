В эфире BBC Scotland эксперт сообщил, что президент-агрессор в своих военных планах может зайти слишком далеко, вплоть до ядерной войны. Остальский убежден, что Украине не избежать полномасштабных боевых действий с соседней страной-оккупантом, поскольку вдоль границ нашего государства скапливаются войска неприятеля.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на The Daily Star.

По словам аналитика, у главы Кремля есть пять сценариев по Украинскому государству, при этом он до сих пор не определился, какой из них он хочет воплотить в жизнь.

Как утверждает Остальский, первый вариант развития событий подразумевает попытку спецслужб РФ устроить в нашей стране госпереворот с помощью «пятой колонны», существующей в военных и политических институтах Украины.

Второй ужасающий сценарий, по словам эксперта, своего рода блеф, активно звучащий из правительства и политических экспертов РФ, о том, что, что в случае войны лидер россиян доведет ее до «ядерного Армагеддона».

Он подчеркнул, что такие сценарии маловероятны, при этом остальные варианты шагов Кремля по Украине аналитик раскрывать не стал. В то же время политолог Сушко указал на типичный военный сценарий для россиян. В частности, он напомнил украинцам, как Москва начала войну в Чечне.