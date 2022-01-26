Как информирует «НБН», в эфире программы Елены Трибушной «Первые лица», которая выходит на 24 канале, по словам Гозмана, до тех пор, пока Путин будет находиться у власти, он все будет делать для того, чтобы только не отпустить Украину. Более того, политик высказал мнение, что Москва действительно может готовиться к полномасштабному наступлению, о чем говорит стягивание войск к границе с Украинским государством.

Леонид Гозман подчеркнул, когда хозяин Кремля говорит, что у россиян и украинцев один язык, да и вообще это якобы «один народ», то самое страшное в этом то, что он действительно верит в это. Путин твердо убежден в том, что Киев обязательно должен быть под протекторатом Российской Федерации. А еще лучше – частью государства-оккупанта.

Цитата из заявления российского политика:

«До того момента, пока Владимир Путин является главой Кремля, он будет изо всех сил стараться не отпустить Украину. А причиной тому является то, что он никак не может признать независимость Украинского государства».

Согласно словам Гозмана, российский лидер и в дальнейшем будет искать разного рода способы, чтобы обосновывать вмешательство Москвы во внутренние дела Украинского государства.

Примечательно, что журналисты поинтересовались у россиян, когда, по их мнению, Путин уйдет на пенсию.