Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия может использовать стянутые к украинской границе войска «сейчас или в середине февраля».

При этом она отметила, что на данный момент неизвестно, приняли ли хозяин Кремля окончательное решение.

«Но мы наблюдаем признаки того, что он собирается использовать войска сейчас или в середине февраля», — сказала высокопоставленная американская чиновница.

Кроме того, она отметила, что Путин собирается присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Она допускает, что китайский лидер Си Цзиньпин мог попросить своего российского коллегу не начинать новых военных операций против Украины во время мероприятия.

Также Шерман подчеркнула, что руководство США готовится к разным сценариям развития событий в Украине: к возможному полномасштабному российскому вторжению, диверсиям, гибридным атакам.

Заместитель госсекретаря США добавила, что никто не знает, что в голове у российского президента.

«Только один Путин знает. Думаю, что даже его окружение не знает, какое решение он в конце концов примет», — сказала она.

Стоить отметить, что ранее авторитетное издание Bloomberg ссылаясь на источники, писало, что китайский лидер Си Цзиньпин мог просить руководителя РФ Владимира Путина не начинать полномасштабных военных действий против Украины во время проведения Олимпийских игр в Пекине, чтобы не «затмить» данное мероприятие.

К слову, на фоне новых угроз со стороны РФ Германия решилась на военную помощь для Украины.