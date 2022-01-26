Об этом он сказал в студии Politeka-Online, передает «НБН».

Под Верховной Радой Украины два дня подряд протестовали предприниматели. На фоне протестной акции ФОПов политолог Руслан Бортник рассказал, возможно ли в Украине начало нового Майдана.

Эксперт отметил, что сейчас в обществе наблюдается огромное напряжение.

«С одной стороны нам говорят: «не качайте лодку», а с другой стороны – в обществе огромное напряжение и фактор возможного нового российского вторжения добавляет напряжения», — сказал политолог.

Бортник считает, что многие украинцы сейчас на стороне протестующих ФОПов.

«Думаю, что многие люди на стороне этих ФОПов. Они не поддерживают такие силовые действия полиции… В обществе зреет огромное напряжение», — сказал Бортник.

Политолог допускает, что в ближайшее время в стране могут произойти протесты и бунты, однако повторение Майдана он пока исключает.

«В Украине я сегодня не верю в Майданы… Но возможны протесты очень резкие и жесткие и возможны бунты, какие-то погромы. Часть общества находится в длительном перенапряжении, теряет доходы», — сказал политолог.

Стоить отметить, что ранее один из опросов показал, кому сейчас больше всего доверяют украинцы.