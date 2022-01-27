Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

В СМИ появилась информация о том, что президенты США и Украины проведут телефонные переговоры 27 января. Разговор должен состояться после 20.00 по киевскому времени.

По данным СМИ, одной из тем переговоров между Байденом и Зеленским может стать ситуация возле украинской границы.

Как известно, последний раз президенты США и Украины разговаривали по телефону 2 января.

К слову, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.