Как информирует «НБН», на официальном ресурсе «Оппозиционной платформы – За жизнь» появилось сообщение, в котором Юрий Бойко предлагает провести прямые переговоры со всеми подписантами соглашений, достигнутых в рамках Минского процесса. По его словам, это единственный вариант для полного урегулирования конфликта на Донбассе политическим путем.

Цитата из заявления Бойко:

«Необходимо выходить на прямые переговоры со всеми, кто подписывался под Минскими договоренностями. В том числе, говорить нужно и с Луганском, и с Донецком. Благодаря диалогу и компромиссу, а также наличии непоколебимых гарантий выполнения достигнутых соглашений, мы обеспечим прекращение войны. Также благодаря этому мы вернем Украину на Донбасс, а Донбасс – в Украину»

По утверждению Юрия Бойко, только в случае прямого переговорного процесса будет наблюдаться сдвиг в выполнении соглашений, достигнутых в Минском процессе. В частности, в сфере безопасности.

Политик добавил:

«Прежде всего, это разведение войск и отведение тяжелого вооружения от линии разграничения. Потом – это восстановление отношений в сфере экономики с этими территориями».

А уже после таких переговоров, о чем добавил Бойко, для политического решения конфликта нужно будет принять определенные проекты закона в Раде.

«Это реализация на законодательном уровне формулы Штайнмайера, а также закона о местных выборах. Сюда же входят и другие законы, необходимые для продвижения договоренностей, достигнутых в «Минске», — подчеркнул политик.

По его словам, в настоящее время между людьми должен быть честный диалог, разговор с общественностью о том, что лучше договариваться, лучше говорить, нежели открывать огонь на поражение.

Что интересно, что власть Украины уже не единожды высказывалась относительно того, что Киев не может сесть за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, так как это будет означать признание Украинским государством псевдореспублик.

Еще один представитель этой же политической силы Анатолий Бурмич озвучил свой вариант достижения мира на Донбассе, который мало чем отличается от предложенного Бойко.