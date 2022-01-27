Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир UkrLive, по мнению политолога, украинцы ошибочно считают, что тема досрочных выборов гаранта Конституции нашей страны является основным политическим сюжетом Украины в 2022-м году.

Политик отмечает, что основным сюжетом в текущем году являются не президентские выборы, а передел Европы между Российской Федерацией и Западом.

Цитата из заявления Карасева:

«Украина находится в самом центре такого передела. Киев сейчас между миром и геополитической войной. Мы в переделе. Как следствие сейчас остро стоят вопросы Альянса и нейтралитета, внеблоковости. В настоящее время стоит вопрос Украины на период следующих трех десятков лет. И это, как мы понимаем, не один год. Как было в 91-м, когда решалась вся динамика и траектория исторического развития нашей страны на тридцать лет, с 1991-го по 2021-й, так происходит и сейчас. Идет закладывание новой эпохи».

Согласно мнению эксперта, Москва весьма бы хотела участвовать в архитектуре европейской безопасности.

Также ранее Вадим Карасев озвучивал мнение относительно того, каким образом Байден и Путин могли бы закончить войну на Востоке Украины.