Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на выпуск политического ток-шоу «ГОРДОН», где Аваков стал одним из гостей программы.

У экс-главы МВД Арсена Авакова поинтересовались, что напишут в учебниках истории о президенте РФ Владимире Путине. Бывший министр, отвечая на этот вопрос, прибегнул к аллегории, которую он уже неоднократно использовал. Аваков считает, что Путина нужно назвать «бешеной собакой».

«Бешеная собака, которая стоит у наших границ», — ответил экс-министр.

Ответ бывшего министра сорвал аплодисменты студии.

Кроме того, Аваков заявил, что он относит себя к числу людей, которые считают, что Путин может пойти на полномасштабное вторжение в Украину. Экс-руководитель МВД считает, что все должны быть готовы к самым худшим сценариям, несмотря на то, что об этом неприятно думать.

Также Аваков выразил уверенность, что в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия понесет огромные потери. Политик заявил, что боеспособность армии страны-агрессора ниже, чем ВСУ.

По его словам, сегодня украинская армия намного сильнее, чем это было в 2014 году.

Ранее экс-глава ОП Андрей Богдан рассказал, почему президент Зеленский уволил Авакова.