Как информирует «НБН», российский высокопоставленный чиновник Сергей Лавров в комментарии радио Sputnik заявил, что если гарант Конституции Украины готов обсудить нормализацию отношений с Москвой, то в Кремле открыты к таким переговорам.

Цитата из заявления руководителя российской дипломатии:

«Если Владимир Александрович хочет провести встречу относительно нормализации двухсторонних отношений, которые весьма страдают от нанесенного его режимом ущерба, мы готовы к этому. Конечно же, пускай приезжает в Москву, Санкт-Петербург, Сочи… Пускай приезжает, куда договорятся».

В это же время глава МИД России добавил, что в случае же если Зеленский намерен обсуждать ситуацию на Востоке Украины с Путиным, то тогда ему прямая дорога в контактную группу.

Также Сергей Лавров дал ответ на вопрос о том, будет ли на самом деле российское вторжение в Украину.