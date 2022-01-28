Об этой информации сообщил Молчанов в росСМИ, передает «НБН».

В самом начале эксперт начал с ситуации, которая произошла между Порошенко и Зеленским. Он уверен, что на Банковой показали полноценную политическую импотенцию, когда попросту отпустили экс-президента, хотя при этом намеревались запугать.

«Вообще, Порошенко уже был лидером страны. Если сравнить его президентство с Зеленским, то избиратель уже сформировал соответствующее понимание: людям ясно, что при Порошенко они имели такую же бедную жизнь, как при Зеленском», — сказал политолог.

Тем не менее, он сообщил, что в данный момент рейтинги Зеленского и Порошенко почти сравнялись. Молчанов отметил, что, если такая ситуация продолжится, то к новым выборам украинцам придется выбирать между Зеленским и Порошенко.

«Придется выбирать наименьшее из двух зол. Допустим, если бы выборы произошли завтра, то, вероятно, Порошенко бы победил, несмотря на всенародную ненависть и антирейтинг», — заключил Молчанов.

Кроме того, украинцы изменили свое отношение к Зеленскому: соцопрос КМИС показал «говорящий» результат.